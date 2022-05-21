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  4. ДОЛГОПОЛОВ: «Уимблдон на правильной стороне и сохранит свою репутацию»
Уимблдон
21 мая 2022, 13:05 | Обновлено 21 мая 2022, 14:00
145
0

ДОЛГОПОЛОВ: «Уимблдон на правильной стороне и сохранит свою репутацию»

Украинский теннисист поддержал организаторов Уимблдонского турнира

21 мая 2022, 13:05 | Обновлено 21 мая 2022, 14:00
145
0
ДОЛГОПОЛОВ: «Уимблдон на правильной стороне и сохранит свою репутацию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Известный украинский теннисист Александр Долгополов поддержал организаторов Уимблдона, отстранивших россиян и белорусов от участия в Уимблдонском турнире в 2022 году.

Также теннисист отреагировал на решения ATP и WTA не начислять очки за этот Уимблдон.

«Есть причина, почему Уимблдон является, пожалуй, известнейшим теннисным соревнованием. С очками или без них есть вещи гораздо более важные, чем теннис.

В эти трудные времена Уимблдон на правильной стороне, он сохранит свою идеальную репутацию. Что касается других, то это их выбор», – написал Долгополов в твиттере.

Ранее Сергей Стаховский раскритиковал решение ATP не засчитывать очки за Уимблдон.

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