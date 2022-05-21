ДОЛГОПОЛОВ: «Уимблдон на правильной стороне и сохранит свою репутацию»
Украинский теннисист поддержал организаторов Уимблдонского турнира
Известный украинский теннисист Александр Долгополов поддержал организаторов Уимблдона, отстранивших россиян и белорусов от участия в Уимблдонском турнире в 2022 году.
Также теннисист отреагировал на решения ATP и WTA не начислять очки за этот Уимблдон.
«Есть причина, почему Уимблдон является, пожалуй, известнейшим теннисным соревнованием. С очками или без них есть вещи гораздо более важные, чем теннис.
В эти трудные времена Уимблдон на правильной стороне, он сохранит свою идеальную репутацию. Что касается других, то это их выбор», – написал Долгополов в твиттере.
Ранее Сергей Стаховский раскритиковал решение ATP не засчитывать очки за Уимблдон.
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