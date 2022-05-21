«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой

Бывший игрок киевского «Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал свою версию скандала с Дашей Астафьевой.

«Лить грязь на нее я не хочу. У нас в доме тероборона живет. Каждый должен чем-то помогать, например, едой. Так было месяц назад.

Я пошел за едой. Говорю, вот 1000 гривен. А у них большой казан и они суп разливали. Говорю: «Можно мне суп одним черпаком налить?». Как налетели на меня... Я говорю: «Все, спасибо. Кушайте сами». Я пойду лучше куда-то куплю, раз такое дело», - рассказал Милевский.