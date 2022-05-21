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21 мая 2022, 11:50 | Обновлено 21 мая 2022, 11:57
898
3

«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой

Версия Артема Милевского

21 мая 2022, 11:50 | Обновлено 21 мая 2022, 11:57
898
3
«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой
Instagram. Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал свою версию скандала с Дашей Астафьевой.

«Лить грязь на нее я не хочу. У нас в доме тероборона живет. Каждый должен чем-то помогать, например, едой. Так было месяц назад.

Я пошел за едой. Говорю, вот 1000 гривен. А у них большой казан и они суп разливали. Говорю: «Можно мне суп одним черпаком налить?». Как налетели на меня... Я говорю: «Все, спасибо. Кушайте сами». Я пойду лучше куда-то куплю, раз такое дело», - рассказал Милевский.

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Артем Милевский Даша Астафьева
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Источник Футбол 1/2/3
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GREEN DAY belokon
Я к Кенту так себе отношусь, но это уже куда больше похоже на правду чем на чушь от Астафьевой...
Есть те кто помогают молча, как могут. А есть те кто чистят картошку на камеру, потом об этом в СМИ появляются статьи и рубрики на ютубе + пиарятся за счет других. 
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+1
Владислав Рейский
Ой мля пошли байки, в такое время, тьфу. А он именно харчуется у волонтеров по штукарю, как раз тот случай
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-1
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