«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой
Версия Артема Милевского
Бывший игрок киевского «Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал свою версию скандала с Дашей Астафьевой.
«Лить грязь на нее я не хочу. У нас в доме тероборона живет. Каждый должен чем-то помогать, например, едой. Так было месяц назад.
Я пошел за едой. Говорю, вот 1000 гривен. А у них большой казан и они суп разливали. Говорю: «Можно мне суп одним черпаком налить?». Как налетели на меня... Я говорю: «Все, спасибо. Кушайте сами». Я пойду лучше куда-то куплю, раз такое дело», - рассказал Милевский.
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