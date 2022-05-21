В воскресенье, 22 мая, в Сассуоло на арене «Маппе Стэдиум» состоится матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» примет «Милан».

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В этой игре «Милан» имеет все шансы завоевать титул чемпиона Италии.

Сассуоло – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.