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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Сассуоло – Милан
Италия
21 мая 2022, 14:55 |
54
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Сассуоло – Милан

Встреча состоится в воскресенье, 22 мая

21 мая 2022, 14:55 |
54
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Сассуоло – Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 мая, в Сассуоло на арене «Маппе Стэдиум» состоится матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» примет «Милан».

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В этой игре «Милан» имеет все шансы завоевать титул чемпиона Италии.

Сассуоло – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.

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Источник Sport.ua
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