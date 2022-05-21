Италия21 мая 2022, 14:55 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Сассуоло – Милан
Встреча состоится в воскресенье, 22 мая
21 мая 2022, 14:55 |
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В воскресенье, 22 мая, в Сассуоло на арене «Маппе Стэдиум» состоится матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» примет «Милан».
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
В этой игре «Милан» имеет все шансы завоевать титул чемпиона Италии.
Сассуоло – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.
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