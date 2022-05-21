Пеп ГВАРДИОЛА: «Выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что выиграть английскую Премьер-лигу сложнее, чем Лигу чемпионов.

«Выиграть АПЛ намного сложнее, чем Лигу чемпионов. Много туров, много матчей, борьба с травмами, разные ситуации. Победа в АПЛ в последние годы — это успех. Это не просто один матч, как в Кубке Англии, здесь нужна стабильность. Я не говорю, что Лига чемпионов не важна. Мы бы хотели играть в финале. Но есть разница, победить после 38 туров или семи встреч. Это приятно. Мы близки», — сказал Гвардиола.

В последнем туре чемпионата Англии «Ман Сити» у себя на поле примет «Астон Виллу». Команда Гвардиолы на данный момент возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ливерпуль» на одно очко.

