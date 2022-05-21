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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов»
Англия
21 мая 2022, 10:58 |
510
2

Пеп ГВАРДИОЛА: «Выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов»

Наставник «Ман Сити» высказался о борьбе за титул чемпиона Англии

21 мая 2022, 10:58 |
510
2
Пеп ГВАРДИОЛА: «Выиграть АПЛ сложнее, чем Лигу чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что выиграть английскую Премьер-лигу сложнее, чем Лигу чемпионов.

«Выиграть АПЛ намного сложнее, чем Лигу чемпионов. Много туров, много матчей, борьба с травмами, разные ситуации. Победа в АПЛ в последние годы — это успех. Это не просто один матч, как в Кубке Англии, здесь нужна стабильность. Я не говорю, что Лига чемпионов не важна. Мы бы хотели играть в финале. Но есть разница, победить после 38 туров или семи встреч. Это приятно. Мы близки», — сказал Гвардиола.

В последнем туре чемпионата Англии «Ман Сити» у себя на поле примет «Астон Виллу». Команда Гвардиолы на данный момент возглавляет турнирную таблицу, опережая «Ливерпуль» на одно очко.
 

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига
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Источник BBC
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pytlak1990
Виправдовує себе! Ліга чемпіонів - це найвищий рівень 
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+1
EGOS
можливо і складніше, але це неспівставні речі...лігочемпівський лузер не розуміє що виглядає смішно з такими заявами?
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0
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