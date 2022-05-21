Стало известно имя главного кандидата в наставники Боруссии Д

Наставником дортмундской «Боруссии», скорее всего, будет назначен Эдин Терзич, информирует немецкая пресса.

Он заменит на посту главного тренера уволенного 20 мая Марко Розе.

Терзич уже работал в «Боруссии» Д – сначала ассистентом Люсьена Фавра (с 2018 по 2020), а затем стал главным тренером после отставки швейцарца. Под его руководством команда выиграла Кубок Германии 2020/21.

В минувшем сезоне 39-летний специалист занимал должность технического директора дортмундской «Боруссии».

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