Стало известно имя главного кандидата в наставники Боруссии Д
Эдин Терзич на посту главного тренера заменит уволенного Марко Розе
Наставником дортмундской «Боруссии», скорее всего, будет назначен Эдин Терзич, информирует немецкая пресса.
Он заменит на посту главного тренера уволенного 20 мая Марко Розе.
Терзич уже работал в «Боруссии» Д – сначала ассистентом Люсьена Фавра (с 2018 по 2020), а затем стал главным тренером после отставки швейцарца. Под его руководством команда выиграла Кубок Германии 2020/21.
В минувшем сезоне 39-летний специалист занимал должность технического директора дортмундской «Боруссии».
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