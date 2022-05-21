Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно имя главного кандидата в наставники Боруссии Д
Германия
21 мая 2022, 05:00 | Обновлено 21 мая 2022, 05:48
388
0

Стало известно имя главного кандидата в наставники Боруссии Д

Эдин Терзич на посту главного тренера заменит уволенного Марко Розе

21 мая 2022, 05:00 | Обновлено 21 мая 2022, 05:48
388
0
Стало известно имя главного кандидата в наставники Боруссии Д
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставником дортмундской «Боруссии», скорее всего, будет назначен Эдин Терзич, информирует немецкая пресса.

Он заменит на посту главного тренера уволенного 20 мая Марко Розе.

Терзич уже работал в «Боруссии» Д – сначала ассистентом Люсьена Фавра (с 2018 по 2020), а затем стал главным тренером после отставки швейцарца. Под его руководством команда выиграла Кубок Германии 2020/21.

В минувшем сезоне 39-летний специалист занимал должность технического директора дортмундской «Боруссии».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

По теме:
Стало известно, какой тренер летом возглавит Вольфсбург
Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера
У Яремчука снова новый тренер. Бенфика объявила о подписании наставника
Эдин Терзич Марко Розе Боруссия Дортмунд назначение тренера отставка
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 20 мая 2022, 15:00 1
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Другие виды | 20 мая 2022, 09:00 0
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии

Главной целью FAVBET остается постоянное развитие и умножение возможностей и услуг

ЙОВИЧЕВИЧ: «Пихаленок играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари»
Футбол | 20.05.2022, 23:38
ЙОВИЧЕВИЧ: «Пихаленок играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Пихаленок играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари»
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 20.05.2022, 23:08
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Трансфер Соломона из Шахтера в Фулхэм на грани срыва
Футбол | 20.05.2022, 23:04
Трансфер Соломона из Шахтера в Фулхэм на грани срыва
Трансфер Соломона из Шахтера в Фулхэм на грани срыва
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский гимнаст снялся с турнира, на которой допустили россиянина
Украинский гимнаст снялся с турнира, на которой допустили россиянина
20.05.2022, 19:12
Другие виды
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
19.05.2022, 16:29
Война
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
19.05.2022, 16:55 1
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
20.05.2022, 01:58 9
Футбол
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
19.05.2022, 10:38 33
Футбол
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
19.05.2022, 23:42 6
Футбол
ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
19.05.2022, 12:33 6
Футбол
ВИДЕО. Куда прыгать будем? Радиоперехват со сбитого Су-34 под Купянском
ВИДЕО. Куда прыгать будем? Радиоперехват со сбитого Су-34 под Купянском
19.05.2022, 11:52 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем