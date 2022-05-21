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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
20.05.2022, FT 2 : 4
Леванте
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Испания
21 мая 2022, 01:57 | Обновлено 21 мая 2022, 02:03
3
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Райо Вальекано – Леванте – 2:4. Хлопнули дверью. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка последнего 38-го тура Ла Лиги

21 мая 2022, 01:57 | Обновлено 21 мая 2022, 02:03
3
0
Райо Вальекано – Леванте – 2:4. Хлопнули дверью. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 мая состоялся матч последнего 38-го тура Ла Лиги.

«Леванте» попрощался с Ла Лигой выездной победой над «Райо Вальекано» (4:2).

Ла Лига. 38-й тур

Райо Вальекано – Леванте – 2:4

Голы: Альваро Гарсия, 18 (1:0). Мелеро, 26 (1:1). Рохер, 44 (1:2). Мелеро, 45 (1:3). Гвардьола, 61, пенальти (2:3). Коке, 76 (2:4)

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Коке Андухар (Леванте).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Сержи Гвардиола (Райо Вальекано).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Мелеро (Леванте).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Рохер Марти (Леванте).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Мелеро (Леванте).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Леванте видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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