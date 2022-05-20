УЕФА отберет у россии Суперкубок-2023

Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года должен был состояться в российском городе Казань. Однако УЕФА принял решение отобрать у россии право проведения этого матчу.

Пока что официально об этом решение УЕФА не объявила. Сейчас организация занимается поиском альтернативного места проведения Суперкубка УЕФА-2023.

Напомним, ранее УЕФА отобрала у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов-2022 и исключила российские команды из всех турниров под своей эгидой на сезон 2022/2023.