Суперкубок УЕФА20 мая 2022, 22:10 |
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УЕФА отберет у россии Суперкубок-2023
Матч должен был состояться в Казани
20 мая 2022, 22:10 |
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Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года должен был состояться в российском городе Казань. Однако УЕФА принял решение отобрать у россии право проведения этого матчу.
Пока что официально об этом решение УЕФА не объявила. Сейчас организация занимается поиском альтернативного места проведения Суперкубка УЕФА-2023.
Напомним, ранее УЕФА отобрала у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов-2022 и исключила российские команды из всех турниров под своей эгидой на сезон 2022/2023.
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