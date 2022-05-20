Сергей СТАХОВСКИЙ: «Теннисисты сочувствуют оккупантам из россии»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал решение АТР не начислять в 2022 году очки за Уимблдон, на который не были допущены российские и белорусские теннисисты:

«Сказать, что я разочарован в АТР туре, было бы приуменьшением. Никогда не думал, что кто-то может стоять на стороне оккупантов и убийц.

Но, кажется, даже мои друзья-теннисисты сочувствуют оккупантам и коллаборантам из россии и беларуси. Игрокам, которые за 85 дней не сподобились продемонстрировать никакого четкого заявления с осуждением вторжения в Украину. Позорный день для тенниса».