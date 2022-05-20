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  4. Сергей СТАХОВСКИЙ: «Теннисисты сочувствуют оккупантам из россии»
ATP
20 мая 2022, 21:40 |
1944
0

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Теннисисты сочувствуют оккупантам из россии»

Украинский теннисист раскритиковал решение АТР

20 мая 2022, 21:40 |
1944
0
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Теннисисты сочувствуют оккупантам из россии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал решение АТР не начислять в 2022 году очки за Уимблдон, на который не были допущены российские и белорусские теннисисты:

«Сказать, что я разочарован в АТР туре, было бы приуменьшением. Никогда не думал, что кто-то может стоять на стороне оккупантов и убийц.

Но, кажется, даже мои друзья-теннисисты сочувствуют оккупантам и коллаборантам из россии и беларуси. Игрокам, которые за 85 дней не сподобились продемонстрировать никакого четкого заявления с осуждением вторжения в Украину. Позорный день для тенниса».

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