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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Хотел бы продолжить работу с Мбаппе»
Франция
20 мая 2022, 21:11 |
251
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Хотел бы продолжить работу с Мбаппе»

Наставник ПСЖ – о будущем звездного форварда

20 мая 2022, 21:11 |
251
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Хотел бы продолжить работу с Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал будущее Килиана Мбаппе, до сих пор выбирающего между «Реалом» и ПСЖ:

«Я не могу ничего вам сказать о будущем Мбаппе, потому что не знаю его окончательного решения. Даже если бы и знал, то не смог бы это озвучить из-за корпоративной этики.

Лично я хотел бы продолжить работу с Мбаппе еще на несколько лет. Не знаю, что вам сказать».

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Источник RMC Sport
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