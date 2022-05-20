Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Хотел бы продолжить работу с Мбаппе»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал будущее Килиана Мбаппе, до сих пор выбирающего между «Реалом» и ПСЖ:

«Я не могу ничего вам сказать о будущем Мбаппе, потому что не знаю его окончательного решения. Даже если бы и знал, то не смог бы это озвучить из-за корпоративной этики.

Лично я хотел бы продолжить работу с Мбаппе еще на несколько лет. Не знаю, что вам сказать».