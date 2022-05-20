ОФИЦИАЛЬНО. АЕК Шахова возглавила экс-звезда Серии А
Команду будет тренировать Матиас Алмейда
АЕК официально сообщил о назначении на пост главного тренера Матиаса Алмейды. Контракт с 48-летним аргентинцем рассчитан на два года.
Алмейда известен по своим выступлениям в качестве игрока за «Ривер Плейт», «Севилью», «Лацио», «Парму» и «Интер». На его счету 1 гол в 40 матчах за сборную Аргентины в 1996 – 2003 годах.
В качестве тренер Алмейда работал с аргентинскими «Ривер Плейтом», «Банфилдом», мексиканской «Гвадалахарой» и американским «Сан-Хосе».
Ранее сообщалось, что АЕК может возглавить Эусебио Ди Франческо.
Πρώτη στάση: γραφεία, για την υπογραφή του συμβολαίου του με την ομάδα μας📝🟡⚫️#aekfc #aekfamily #WelcomeMatias #MatiasAlmeyda #newcoach @peladoalmeyda pic.twitter.com/HQXpsLUOfc— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) May 20, 2022
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