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  4. ОФИЦИАЛЬНО. АЕК Шахова возглавила экс-звезда Серии А
Греция
20 мая 2022, 20:17 |
862
0

ОФИЦИАЛЬНО. АЕК Шахова возглавила экс-звезда Серии А

Команду будет тренировать Матиас Алмейда

20 мая 2022, 20:17 |
862
0
ОФИЦИАЛЬНО. АЕК Шахова возглавила экс-звезда Серии А
ФК АЕК

АЕК официально сообщил о назначении на пост главного тренера Матиаса Алмейды. Контракт с 48-летним аргентинцем рассчитан на два года.

Алмейда известен по своим выступлениям в качестве игрока за «Ривер Плейт», «Севилью», «Лацио», «Парму» и «Интер». На его счету 1 гол в 40 матчах за сборную Аргентины в 1996 – 2003 годах.

В качестве тренер Алмейда работал с аргентинскими «Ривер Плейтом», «Банфилдом», мексиканской «Гвадалахарой» и американским «Сан-Хосе».

Ранее сообщалось, что АЕК может возглавить Эусебио Ди Франческо.

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Источник ФК АЕК
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