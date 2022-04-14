Экс-тренер Ромы может возглавить команду Шахова

Экс-тренер «Ромы» и «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо сейчас вместе со своими агентами находится в Афинах. Он ведет переговоры с местным АЕКом.

Предыдущим местом работы Ди Франческо была «Верона», откуда он был уволен после трех туров Серии А нынешнего сезона.

Напомним, за АЕК выступает украинец Евгений Шахов. Сейчас команда идет пятой в чемпионате Греции.