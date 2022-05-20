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  4. Микель АРТЕТА: «Ничего не остается, как болеть за Норвич»
Англия
20 мая 2022, 19:47 |
608
1

Микель АРТЕТА: «Ничего не остается, как болеть за Норвич»

Наставник «Арсенала» – о борьбе за зону Лиги чемпионов

20 мая 2022, 19:47 |
608
1
Микель АРТЕТА: «Ничего не остается, как болеть за Норвич»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Перед заключительным туром АПЛ «Арсенал» идет пятым в турнирной таблице, и только поражение «Тоттенхэма» от «Норвича» дает шансы «Канонирам» вернуться в Лигу чемпионов.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал борьбу за четвертое место:

«Мы вернулись в еврокубки. В каком турнире мы будем выступать — определится 22 мая. Я надеюсь, что в Лиге чемпионов. Ничего не остается, как болеть за «Норвич». Нам нужен этот турнир, чтобы вывести клуб на новый уровень».

Ранее сообщалось о том, что в «Тоттенхэме» возникла вспышка пищевого отравления.

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Микель Артета Арсенал Лондон Тоттенхэм Норвич Лига чемпионов
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Источник ФК Арсенал Лондон
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VikyKrasotulechka90
Команду уже отравил)))  Теперь мождно болеть за Норвич))
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