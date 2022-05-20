Микель АРТЕТА: «Ничего не остается, как болеть за Норвич»
Наставник «Арсенала» – о борьбе за зону Лиги чемпионов
Перед заключительным туром АПЛ «Арсенал» идет пятым в турнирной таблице, и только поражение «Тоттенхэма» от «Норвича» дает шансы «Канонирам» вернуться в Лигу чемпионов.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал борьбу за четвертое место:
«Мы вернулись в еврокубки. В каком турнире мы будем выступать — определится 22 мая. Я надеюсь, что в Лиге чемпионов. Ничего не остается, как болеть за «Норвич». Нам нужен этот турнир, чтобы вывести клуб на новый уровень».
Ранее сообщалось о том, что в «Тоттенхэме» возникла вспышка пищевого отравления.
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