Микель АРТЕТА: «Ничего не остается, как болеть за Норвич»

Перед заключительным туром АПЛ «Арсенал» идет пятым в турнирной таблице, и только поражение «Тоттенхэма» от «Норвича» дает шансы «Канонирам» вернуться в Лигу чемпионов.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал борьбу за четвертое место:

«Мы вернулись в еврокубки. В каком турнире мы будем выступать — определится 22 мая. Я надеюсь, что в Лиге чемпионов. Ничего не остается, как болеть за «Норвич». Нам нужен этот турнир, чтобы вывести клуб на новый уровень».

Ранее сообщалось о том, что в «Тоттенхэме» возникла вспышка пищевого отравления.