Ибрагимович отклонил вызов в сборную Швеции

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи Лиги наций в июне, однако отказался ехать в национальную команду.

Такое решение связано с проблемами 40-летнего ветерана со здоровьем. Оно не связано с долгосрочными планами игрока по поводу сборной.

В июне Швеция проведет четыре матча в Лиге наций: две с Норвегией, а также со Словенией и Сербией. Ранее сообщалось, что Златан может завершить карьеру и стать агентом.