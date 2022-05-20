Лига наций20 мая 2022, 19:04 |
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Ибрагимович отклонил вызов в сборную Швеции
Форвард «Милана» не поможет национальной команде
20 мая 2022, 19:04 |
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи Лиги наций в июне, однако отказался ехать в национальную команду.
Такое решение связано с проблемами 40-летнего ветерана со здоровьем. Оно не связано с долгосрочными планами игрока по поводу сборной.
В июне Швеция проведет четыре матча в Лиге наций: две с Норвегией, а также со Словенией и Сербией. Ранее сообщалось, что Златан может завершить карьеру и стать агентом.
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Рано завершать карьеру Златану, ещё можно поиграть в Серии А и ЛЧ 3-4 года.
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