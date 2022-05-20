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  4. Ибрагимович отклонил вызов в сборную Швеции
Лига наций
20 мая 2022, 19:04 |
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Ибрагимович отклонил вызов в сборную Швеции

Форвард «Милана» не поможет национальной команде

20 мая 2022, 19:04 |
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Ибрагимович отклонил вызов в сборную Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на матчи Лиги наций в июне, однако отказался ехать в национальную команду.

Такое решение связано с проблемами 40-летнего ветерана со здоровьем. Оно не связано с долгосрочными планами игрока по поводу сборной.

В июне Швеция проведет четыре матча в Лиге наций: две с Норвегией, а также со Словенией и Сербией. Ранее сообщалось, что Златан может завершить карьеру и стать агентом.

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Златан Ибрагимович Милан сборная Швеции по футболу
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Источник Football-Italia
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OKs100
Рано завершать карьеру Златану, ещё можно поиграть в Серии А и ЛЧ 3-4 года.
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