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  4. По стопам Райолы? Ибрагимович может стать агентом
Италия
17 мая 2022, 17:43 |
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По стопам Райолы? Ибрагимович может стать агентом

Форвард «Милана» еще не определился со своим будущим

17 мая 2022, 17:43 |
70
0
По стопам Райолы? Ибрагимович может стать агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце сезона. 40-летний шведский форвард со своим будущим еще не определился.

У него есть два варианта: продлить контракт с «Миланом» еще на год или пойти в агентский бизнес. Он может стать сотрудником компании своего бывшего агента Мино Райолы, который скончался 30 апреля. При чем Златан может как стать агентом, так и работать в компании в другой должности.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 8 голов и 3 ассиста в 26 матчах за «Милан» во всех турнирах.

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Златан Ибрагимович Милан Мино Райола
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Источник твиттер Николо Скиры
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