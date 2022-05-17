По стопам Райолы? Ибрагимович может стать агентом

Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» истекает в конце сезона. 40-летний шведский форвард со своим будущим еще не определился.

У него есть два варианта: продлить контракт с «Миланом» еще на год или пойти в агентский бизнес. Он может стать сотрудником компании своего бывшего агента Мино Райолы, который скончался 30 апреля. При чем Златан может как стать агентом, так и работать в компании в другой должности.

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 8 голов и 3 ассиста в 26 матчах за «Милан» во всех турнирах.