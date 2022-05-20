Тренер Руха U-19: «Команда заслужила выход в Юношескую Лигу УЕФА»

«Рух» U-19 в Польше выиграл два перенесенных матча юношеского чемпионата Украины, что позволило команде обойти «Динамо» U-19 и «Шахтер» U-19.

Первое место в таблице обеспечило львовской команде место в Юношеской Лиге УЕФА нового сезона.

Об успехе рассказал тренер Виталий Пономарев.

– Я очень рад за ребят, потому что это был самый главный матч в их жизни, и они одержали победу. Ребята заслужили выход в Юношескую лигу УЕФА своей работой. Это, в первую очередь, заслуга футболистов.

Матч с «Колосом» был очень сложным в психологическом плане. Нам нужна была только победа, ведь в случае ничьей или поражения весь наш путь был напрасным. Ребятам было тяжело, но я им спасибо, что они смогли себя одолеть и одержать победу.

Мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. В прошлом сезоне мы боролись за призовые места, а в этом году хотели победить в чемпионате, что и сделали.