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  4. Александр СИРОТА: «Игра с Риекой мне понравилась»
Чемпионат мира
20 мая 2022, 18:05 |
148
0

Александр СИРОТА: «Игра с Риекой мне понравилась»

Защитник сборной Украины – о поединке с хорватским клубом

20 мая 2022, 18:05 |
148
0
Александр СИРОТА: «Игра с Риекой мне понравилась»
УАФ. Александр Сирота

Защитник сборной Украины Александр Сирота поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Риекой» (ничья 1:1):

«Для меня это вообще игра на новой позиции, левого защитника. Было немного тяжело, поскольку это впервые на новой позиции. Игра мне понравилась, но считаю, что нужно было побеждать. «Риека» – хорошая команда. Они в топ-5 чемпионата Хорватии, потому это хороший спарринг.

Немного было тяжеловато, потому что дорога у нас была тяжелая, мы только прилетели. Но ничего страшного это футбол. Мы профессионалы, должны каждый день доказывать, что мы не зря находимся здесь».

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Александр Сирота сборная Украины по футболу Риека
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Источник vZbirna
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