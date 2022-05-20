Александр СИРОТА: «Игра с Риекой мне понравилась»
Защитник сборной Украины – о поединке с хорватским клубом
Защитник сборной Украины Александр Сирота поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Риекой» (ничья 1:1):
«Для меня это вообще игра на новой позиции, левого защитника. Было немного тяжело, поскольку это впервые на новой позиции. Игра мне понравилась, но считаю, что нужно было побеждать. «Риека» – хорошая команда. Они в топ-5 чемпионата Хорватии, потому это хороший спарринг.
Немного было тяжеловато, потому что дорога у нас была тяжелая, мы только прилетели. Но ничего страшного это футбол. Мы профессионалы, должны каждый день доказывать, что мы не зря находимся здесь».
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