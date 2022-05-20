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  4. Йожеф САБО: «Беседин был долго травмирован, он не может набрать форму»
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 17:57 |
119
0

Йожеф САБО: «Беседин был долго травмирован, он не может набрать форму»

Специалист отдает предпочтение Яремчуку

20 мая 2022, 17:57 |
119
0
Йожеф САБО: «Беседин был долго травмирован, он не может набрать форму»
uaf.ua

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает справедливым тот факт, что форвард Артем Беседин потерял место в национальной команде.

Его конкурент Роман Яремчук сейчас выглядит лучше.

«Яремчук уехал в Португалию и стал совсем другим футболистом. Он стал агрессивным нападающим, больше раскрылся. Это было видно по первому мячу, который он забил («Эмполи» – прим.). Он отскочил назад, сыграл с партнером, получил пас и забил. Он в очень хорошей форме».

«Если говорить о Беседине, то он был очень долго травмирован. Он еще не может набрать форму. Он еще слаб. Так что его отправляют».

«Я думаю, что некоторых тоже могут отправить после того, как приедут Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Миколенко. Это игроки основного состава», – считает Сабо.

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Йожеф Сабо Роман Яремчук Артем Беседин сборная Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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