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  4. Интер согласовал новый контракт с капитаном
Италия
20 мая 2022, 17:23 |
130
0

Интер согласовал новый контракт с капитаном

Самир Ханданович останется в клубе

20 мая 2022, 17:23 |
130
0
Интер согласовал новый контракт с капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Самир Ханданович

Контракт Самира Хандановича с «Интером» истекает в конце сезона. Долгое время будущее 37-летнего словенского голкипера было под вопросом.

Однако, по информации инсайдера Николо Скиры, «Интер» согласовал условия нового контракта со своим капитаном. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года с опцией продления еще на год.

Зарплата Хандановича сократится на 30%. Сейчас он зарабатывает 3,2 миллиона евро в год. В следующем сезоне словенскому ветерану придется бороться за место в основе с Андре Онана, которого «Интер» подписал на правах свободного агента.

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Самир Ханданович Интер Милан Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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