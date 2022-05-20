Интер согласовал новый контракт с капитаном

Контракт Самира Хандановича с «Интером» истекает в конце сезона. Долгое время будущее 37-летнего словенского голкипера было под вопросом.

Однако, по информации инсайдера Николо Скиры, «Интер» согласовал условия нового контракта со своим капитаном. Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года с опцией продления еще на год.

Зарплата Хандановича сократится на 30%. Сейчас он зарабатывает 3,2 миллиона евро в год. В следующем сезоне словенскому ветерану придется бороться за место в основе с Андре Онана, которого «Интер» подписал на правах свободного агента.