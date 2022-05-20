Безус и Гент не договорились о продлении контракта

По информации источника, «Гент» не станет продлевать соглашение с украинским полузащитником Романом Безусом.

Подтвердил это и сам украинец: «Я получил предложение от клуба, но мы не пришли к соглашению», - приводит издание Walfoot слова Безуса. При этом, причины, почему не удалось прийти к пролонгации контракта не называются.

В этом сезоне Роман Безус сыграл 26 матчей в Лиге Жюпиле, в которых забил 3 гола и отдал четыре голевых передачи.

В «Генте» 31-летний Безус провел 3,5 года. Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет «Зюлте-Варегем».