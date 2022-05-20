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  4. Безус и Гент не договорились о продлении контракта
Бельгия
20 мая 2022, 16:27 | Обновлено 20 мая 2022, 16:32
658
0

Безус и Гент не договорились о продлении контракта

Украинский полузащитник покинет бельгийский клуб

20 мая 2022, 16:27 | Обновлено 20 мая 2022, 16:32
658
0
Безус и Гент не договорились о продлении контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

По информации источника, «Гент» не станет продлевать соглашение с украинским полузащитником Романом Безусом.

Подтвердил это и сам украинец: «Я получил предложение от клуба, но мы не пришли к соглашению», - приводит издание Walfoot слова Безуса. При этом, причины, почему не удалось прийти к пролонгации контракта не называются.

В этом сезоне Роман Безус сыграл 26 матчей в Лиге Жюпиле, в которых забил 3 гола и отдал четыре голевых передачи.

В «Генте» 31-летний Безус провел 3,5 года. Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет «Зюлте-Варегем».

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Роман Безус Гент
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Источник Walfoot.be
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