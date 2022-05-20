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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Когда ты сам себя назначаешь звездой, это уже проблема»
Чемпионат мира
20 мая 2022, 13:39 | Обновлено 20 мая 2022, 13:45
1175
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Когда ты сам себя назначаешь звездой, это уже проблема»

Специалист раскритиковал игроков сборной Украины

20 мая 2022, 13:39 | Обновлено 20 мая 2022, 13:45
1175
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Когда ты сам себя назначаешь звездой, это уже проблема»
КУБЛО. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о проблемах футболистов национальной команды.

«Собраться можно и на две игры. Я просто реально смотрю. Я тоже хочу, чтобы мы на одну игру собрались. А на другую что, не надо? Я тебе говорю, нет стабильности. Одну игру можем выдать, потом все провалить. Я просто знаю характер любого футболиста. Вот и все. Когда ты сам себя назначаешь звездой, это уже проблема. Даже если ты технический», - сказал Леоненко.

Напомним, недавно команда Александра Петракова сыграла вничью с хорватской «Риекой» (1:1) в спарринге.

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Источник КУБЛО
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Владислав Рейский
Думал этот елоп про себя)
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Andre Chil
Хто б казав, валенок
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