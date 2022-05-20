Виктор ЛЕОНЕНКО: «Когда ты сам себя назначаешь звездой, это уже проблема»
Специалист раскритиковал игроков сборной Украины
Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о проблемах футболистов национальной команды.
«Собраться можно и на две игры. Я просто реально смотрю. Я тоже хочу, чтобы мы на одну игру собрались. А на другую что, не надо? Я тебе говорю, нет стабильности. Одну игру можем выдать, потом все провалить. Я просто знаю характер любого футболиста. Вот и все. Когда ты сам себя назначаешь звездой, это уже проблема. Даже если ты технический», - сказал Леоненко.
Напомним, недавно команда Александра Петракова сыграла вничью с хорватской «Риекой» (1:1) в спарринге.
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