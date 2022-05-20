Кендзера покинет Лех. У него конфликт с главным тренером

Арендованный у «Динамо» 27-летний правый защитник Томаш Кендзера покинет познаньский «Лех» в конце сезона.

По информации журналиста Себастьяна Сташевски, у Кендзеры сложились крайне плохие взаимоотношения с главным тренером «Леха» Мацеем Скоржей. Футболист полагает, что наставник крайне редко использует его на поле.

В связи с этим ныне Кендзерой рассматриваются два варианта – возвращение в киевское «Динамо» или трансфер в другой европейский клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к Кендзере проявляют итальянские «Специя» и «Болонья».