Кендзера покинет Лех. У него конфликт с главным тренером
В стане родной команды фулбек успел стать чемпионом Польши по итогам сезона
Арендованный у «Динамо» 27-летний правый защитник Томаш Кендзера покинет познаньский «Лех» в конце сезона.
По информации журналиста Себастьяна Сташевски, у Кендзеры сложились крайне плохие взаимоотношения с главным тренером «Леха» Мацеем Скоржей. Футболист полагает, что наставник крайне редко использует его на поле.
В связи с этим ныне Кендзерой рассматриваются два варианта – возвращение в киевское «Динамо» или трансфер в другой европейский клуб.
Ранее сообщалось, что интерес к Кендзере проявляют итальянские «Специя» и «Болонья».
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