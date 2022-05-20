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  4. Кендзера покинет Лех. У него конфликт с главным тренером
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 13:12 |
351
0

Кендзера покинет Лех. У него конфликт с главным тренером

В стане родной команды фулбек успел стать чемпионом Польши по итогам сезона

20 мая 2022, 13:12 |
351
0
Кендзера покинет Лех. У него конфликт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера

Арендованный у «Динамо» 27-летний правый защитник Томаш Кендзера покинет познаньский «Лех» в конце сезона.

По информации журналиста Себастьяна Сташевски, у Кендзеры сложились крайне плохие взаимоотношения с главным тренером «Леха» Мацеем Скоржей. Футболист полагает, что наставник крайне редко использует его на поле.

В связи с этим ныне Кендзерой рассматриваются два варианта – возвращение в киевское «Динамо» или трансфер в другой европейский клуб.

Ранее сообщалось, что интерес к Кендзере проявляют итальянские «Специя» и «Болонья».

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Источник sport.interia.pl
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