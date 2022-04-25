Кендзера может продолжить карьеру в Италии

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера, выступающий на правах аренды до конца сезона за познанский «Лех», может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
По данным польской прессы, с игроком пытались связаться сразу два клуба Серии А. Речь идет о «Специи», цвета которой уже защищают двое поляков – Якуб Кивер и Аркадиуш Реца, и «Болонью», где играет его соотечественник Лукаш Скорупски.
Как бы то ни было, серьезным барьером при совершении такого перехода летом может стать трансферная стоимость Кендзеры - сейчас динамовец оценивается примерно в 5 миллионов евро.
Источник — Динамомания
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