Йожеф САБО: «Украина слабо сыграла против Риеки»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо проанализировал игру команды Александра Петракова в товарищеских матчах.

«Петраков говорит, что доволен. А я не думаю, что он доволен после игры с «Риекой» (1:1). Игра была очень слабая: не было скорости, много брака в передачах. Ну и не могут никак забить - один мяч забили и все. Защитники очень плохо сыграли.

Но еще есть время для того, чтобы физически набрать, а это надо делать. Я видел, что на концовку игры ребят не хватает - нет скорости, опаздывают в борьбе. Еще есть время работать», - сказал Сабо.