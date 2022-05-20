Йожеф САБО: «Украина слабо сыграла против Риеки»
Специалист – о ничьей команды Александра Петракова в спарринге
Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо проанализировал игру команды Александра Петракова в товарищеских матчах.
«Петраков говорит, что доволен. А я не думаю, что он доволен после игры с «Риекой» (1:1). Игра была очень слабая: не было скорости, много брака в передачах. Ну и не могут никак забить - один мяч забили и все. Защитники очень плохо сыграли.
Но еще есть время для того, чтобы физически набрать, а это надо делать. Я видел, что на концовку игры ребят не хватает - нет скорости, опаздывают в борьбе. Еще есть время работать», - сказал Сабо.
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