Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «В ближайшее время в Киев мы не вернемся»
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 12:42 |
446
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «В ближайшее время в Киев мы не вернемся»

Румынский коуч провел параллель с тем, что происходило восемь лет назад в Донецке…

20 мая 2022, 12:42 |
446
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «В ближайшее время в Киев мы не вернемся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказал свою точку зрения на возможность скорого возвращения команды в столицу Украины для возобновления тренировочного процесса и проведения матчей.

«В 2014 году, когда началась война на Донбассе, мы оставили в «Шахтере» все, веря, что вернемся. Но больше я в Донецк не попал. То же самое происходит и сейчас. Я уехал из Киева в надежде вернуться через несколько дней. К сожалению, события говорят о том, что в ближайшее время мы, вероятно, не будем в украинской столице», - сказал Луческу.

Также Луческу раскритиковал топ-клубы Европы за нежелание провести благотворительные матчи с его командой, которые бы помогли собрать деньги для тех, кто в них нуждается в Украине, а также привлечь дополнительное внимание мировой общественности к положению в стране.

По теме:
Кендзера покинет Лех. У него конфликт с главным тренером
Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Много раз наводил оружие на людей»
Мирча Луческу Динамо Киев российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник PlaySport.ro
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Футбол | 19 мая 2022, 23:42 6
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ

«Ириски» пропустили 2 гола от «Кристал Пэлас», но затем сумели забить 3 мяча

Они уклонялись. Луческу обрушился с критикой на топ-клубы Европы
Футбол | 20 мая 2022, 12:34 0
Они уклонялись. Луческу обрушился с критикой на топ-клубы Европы
Они уклонялись. Луческу обрушился с критикой на топ-клубы Европы

Румынский тренер хотел видеть больше уважения и сострадания к нуждам украинцев

Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Футбол | 20.05.2022, 05:50
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Футбол | 19.05.2022, 16:55
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
ВИДЕО. Виейра ударил фаната Эвертона после поражения
Футбол | 20.05.2022, 10:45
ВИДЕО. Виейра ударил фаната Эвертона после поражения
ВИДЕО. Виейра ударил фаната Эвертона после поражения
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
19.05.2022, 08:10 2
Война
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
19.05.2022, 10:38 33
Футбол
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
20.05.2022, 07:12 1
Киберспорт
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
19.05.2022, 01:35
Футбол
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
18.05.2022, 08:34 2
Бокс
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
19.05.2022, 13:06
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
19.05.2022, 23:58 1
Хоккей
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
18.05.2022, 16:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем