Мирча ЛУЧЕСКУ: «В ближайшее время в Киев мы не вернемся»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказал свою точку зрения на возможность скорого возвращения команды в столицу Украины для возобновления тренировочного процесса и проведения матчей.

«В 2014 году, когда началась война на Донбассе, мы оставили в «Шахтере» все, веря, что вернемся. Но больше я в Донецк не попал. То же самое происходит и сейчас. Я уехал из Киева в надежде вернуться через несколько дней. К сожалению, события говорят о том, что в ближайшее время мы, вероятно, не будем в украинской столице», - сказал Луческу.

Также Луческу раскритиковал топ-клубы Европы за нежелание провести благотворительные матчи с его командой, которые бы помогли собрать деньги для тех, кто в них нуждается в Украине, а также привлечь дополнительное внимание мировой общественности к положению в стране.