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20 мая 2022, 12:40 |
337
1

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Хочу приехать в родной Минск и обняться с родителями»

Экс-футболист «Динамо» очень скучает по близким

20 мая 2022, 12:40 |
337
1
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Хочу приехать в родной Минск и обняться с родителями»
ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский признался, что переживает непростое время, ведь родителям в Беларуси рассказывают неправду про Украину.

«Я очень тяжело все это переживаю, очень тяжело разговаривать с родителями, с сестрой. У меня девушка в Беларуси, в Минске.

У каждого своя правда. Я говорю, просто повесьте мне дома второй телевизор. У нас так говорят, а там так говорят. И что? И кто, кому и что будет доказывать? Не докажешь ничего. Я говорю, посмотрите наши фотки. Там говорят, что там другое показывают. Ну ок. Я говорю, посмотрите это... И так происходит каждый день.

Стараемся не говорить между родными, потому что они не видят этого всего. И не только они, а все люди, которые не находятся сейчас в Украине. Они не понимают, что это вообще. Я просто хочу приехать в свой родной Минск и обняться с родителями, но, получается, что это нескоро будет», - считает Милевский.

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Источник Футбол 1/2/3
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