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  4. Челси определился с главными трансферными целями на лето
Англия
20 мая 2022, 11:17 | Обновлено 20 мая 2022, 11:18
347
0

Челси определился с главными трансферными целями на лето

Лондонскому клубу нужно будет подписать ряд футболистов

20 мая 2022, 11:17 | Обновлено 20 мая 2022, 11:18
347
0
Челси определился с главными трансферными целями на лето
Getty Images/Global Images Ukraine. Преснел Кимпембе

«Челси» этим летом намерен обновить свой состав. В шорт-листе клуба находятся порядка десяти кандидатов на разные позиции.

Как сообщает Goal, «Челси» хочет укрепить защиту, поскольку клуб покинут Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен. На замену им синие рассматривают Жюля Кунде из «Севильи», Хосе Хименеса из «Атлетико», Преснела Кимпембе из ПСЖ, Марка Кукурелью из «Брайтона» и Йошко Гвардиола из «РБ Лейпциг».

В полузащиту лондонцы готовы подписать Деклана Райса из «Вест Хэм Юнайтед» или Орельена Тчуамени из «Монако».

Ранее сообщалось, что «Челси» включился в гонку за Левандовски.

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Источник Goal.com
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