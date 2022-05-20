Челси определился с главными трансферными целями на лето
Лондонскому клубу нужно будет подписать ряд футболистов
«Челси» этим летом намерен обновить свой состав. В шорт-листе клуба находятся порядка десяти кандидатов на разные позиции.
Как сообщает Goal, «Челси» хочет укрепить защиту, поскольку клуб покинут Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен. На замену им синие рассматривают Жюля Кунде из «Севильи», Хосе Хименеса из «Атлетико», Преснела Кимпембе из ПСЖ, Марка Кукурелью из «Брайтона» и Йошко Гвардиола из «РБ Лейпциг».
В полузащиту лондонцы готовы подписать Деклана Райса из «Вест Хэм Юнайтед» или Орельена Тчуамени из «Монако».
Ранее сообщалось, что «Челси» включился в гонку за Левандовски.
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