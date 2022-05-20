Бавария и Нойер не могут договорить о новом контракте
Клуб не готов предлагать футболисту длительное соглашение
«Бавария» не может договориться с вратарем Мануэлем Нойером о продлении контракта.
Как сообщает Kicker, вратарь настроен подписать новое трехлетнее соглашение, но в руководстве немецкого клуба сомневаются, что Нойер сможет столько лет играть на топ-уровне. В связи с этим голкиперу предлагается краткосрочное соглашение.
В этом сезоне 36-летний Нойер провел за «Баварию» 37 матчей во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Мануэль Нойер играет в «Баварии» с 2011 года.
Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Боруссия» сразятся за нападающего «Аякса».
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