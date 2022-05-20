Бавария и Нойер не могут договорить о новом контракте

«Бавария» не может договориться с вратарем Мануэлем Нойером о продлении контракта.

Как сообщает Kicker, вратарь настроен подписать новое трехлетнее соглашение, но в руководстве немецкого клуба сомневаются, что Нойер сможет столько лет играть на топ-уровне. В связи с этим голкиперу предлагается краткосрочное соглашение.

В этом сезоне 36-летний Нойер провел за «Баварию» 37 матчей во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Мануэль Нойер играет в «Баварии» с 2011 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Боруссия» сразятся за нападающего «Аякса».