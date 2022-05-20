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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Мы с Анчелотти сами решим, когда завершать карьеру»
Италия
20 мая 2022, 08:21 |
258
0

Жозе МОУРИНЬО: «Мы с Анчелотти сами решим, когда завершать карьеру»

Португалец пока не думает об уходе

20 мая 2022, 08:21 |
258
0
Жозе МОУРИНЬО: «Мы с Анчелотти сами решим, когда завершать карьеру»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о своей карьере, а также порассуждал о наставнике «Реала» Карло Анчелотти.

«Не рано ли нас с Анчелотти списали? Думаю, в случае Карло проблема в том, что, тренируя «Эвертон», Лигу чемпионов ты не выиграешь.

А что касается меня, то люди думали, что я смогу выиграть трофеи с новыми командами, но это были не те команды, от которых ожидали побед. Впрочем, такое отношение понятно, когда ты в течение карьеры регулярно что-то выигрываешь.

Мы с Карло – те тренеры, которые сами решат, когда им пора заканчивать. Боюсь, людям еще долго придется ждать моего ухода!», – сказал Моуриньо.

Напомним, 25 мая «Рома» сыграет с «Фейенордом» в финале Лиги конференций. Моуриньо может стать первым тренером в истории, который за карьеру выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

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Источник Independent
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