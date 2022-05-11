Жозе МОУРИНЬО: «Не могу сказать, что я особенный»
Португалец отказывается от своей прозвища?
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо вспомнил свое увольнение из «Тоттенхэма»:
«Я сейчас на том этапе своей карьеры и жизни, когда нет негативных эмоций. Принимаю все как есть. Да, увольнение из «Тоттенхэма» было очень неприятным. Я с юмором реагирую, когда веду диалог с некоторыми английскими журналистами на пресс-конференциях. Всегда нахожу место шутке о выходе в финал Лиги конференций.
Надеюсь, на этот раз я не буду уволен, потому что такое случается не со многими наставниками. В этот раз я не могу сказать, что я особенный, потому что такое со мной происходило. Я не жалею. Я не обижен.
В «Тоттенхэме» много хороших людей, желаю им всего наилучшего. Даже мистеру Леви. Думаю, что для человека с моей карьерой и историей это было удивительно. Впрочем, это проложило мне путь в Рим. Я счастлив быть в Риме».
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