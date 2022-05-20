Манчестер Юнайтед собирается купить молодого защитника Барселоны

«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Барселоны» Сержиньо Десту.

Как сообщает 90min, английский клуб рассматривает вариант с покупкой 21-летнего американца в летнее трансферное окно.

На приобретении игрока настаивает новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, который ранее работал с ним в «Аяксе».

В нынешнем сезоне 21-летний Дест провел за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» летом продаст защитника Аарона Ван-Биссаку.