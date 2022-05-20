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  4. Манчестер Юнайтед собирается купить молодого защитника Барселоны
Англия
20 мая 2022, 07:28 |
452
3

Манчестер Юнайтед собирается купить молодого защитника Барселоны

Сержиньо Дест может оказаться в Англии

20 мая 2022, 07:28 |
452
3
Манчестер Юнайтед собирается купить молодого защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Барселоны» Сержиньо Десту.

Как сообщает 90min, английский клуб рассматривает вариант с покупкой 21-летнего американца в летнее трансферное окно. 

На приобретении игрока настаивает новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, который ранее работал с ним в «Аяксе».

В нынешнем сезоне 21-летний Дест провел за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» летом продаст защитника Аарона Ван-Биссаку.

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Источник 90min
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VikyKrasotulechka90
Вопрос к тем кто растанавливает команды в таблице.. В АПЛ Лидс стоит ниже Бернли. При равном количестве набраных очков (35) Исправте пожалуйста. Так как Лидс должен быть выше. И в случае победы над  Бренфордом. он останется в АПЛ. так как личные встречи в пользу Лидса! 1:1 3:1
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Bkmz Dfhkfvjd
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-bal l.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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