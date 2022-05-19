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  4. Манчестер Юнайтед избавится от Ван-Биссаки летом
Англия
19 мая 2022, 21:40 |
256
0

Манчестер Юнайтед избавится от Ван-Биссаки летом

Игрок не входит в планы Эрика тен Хага

19 мая 2022, 21:40 |
256
0
Манчестер Юнайтед избавится от Ван-Биссаки летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Ван-Биссака

«Манчестер Юнайтед» планирует во время летнего трансферного окна избавиться от правого защитника Аарона Ван-Биссаки. 24-летний англичанин не входит в планы нового главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что интерес к Ван-Биссаке проявляет «Атлетико» Мадрид.

В нынешнем сезоне на счету Ван-Биссаки 26 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Аарон Ван-Биссака
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Источник Sky Sports
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