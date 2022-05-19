Манчестер Юнайтед избавится от Ван-Биссаки летом

«Манчестер Юнайтед» планирует во время летнего трансферного окна избавиться от правого защитника Аарона Ван-Биссаки. 24-летний англичанин не входит в планы нового главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что интерес к Ван-Биссаке проявляет «Атлетико» Мадрид.

В нынешнем сезоне на счету Ван-Биссаки 26 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.