Англия19 мая 2022, 21:40 |
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Манчестер Юнайтед избавится от Ван-Биссаки летом
Игрок не входит в планы Эрика тен Хага
19 мая 2022, 21:40 |
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«Манчестер Юнайтед» планирует во время летнего трансферного окна избавиться от правого защитника Аарона Ван-Биссаки. 24-летний англичанин не входит в планы нового главного тренера команды Эрика тен Хага.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что интерес к Ван-Биссаке проявляет «Атлетико» Мадрид.
В нынешнем сезоне на счету Ван-Биссаки 26 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.
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