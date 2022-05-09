Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико интересуется защитником Манчестер Юнайтед
Англия
09 мая 2022, 20:01 |
451
0

Атлетико интересуется защитником Манчестер Юнайтед

Аарон Ван-Биссака может продолжить карьеру в Испании

09 мая 2022, 20:01 |
451
0
Атлетико интересуется защитником Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Ван-Биссака

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Аарону Ван-Биссаке. Летом мадридский клуб покинет Шиме Врсалько, и Ван-Биссака рассматривается как замена хорвату.

Сам Ван-Биссака также готов покинуть «Манчестер Юнайтед». Он не входит в планы нового главного тренера команды Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне на счету Ван-Биссаки 26 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

По теме:
Погба отклонил предложение Манчестер Сити
Ян ОБЛАК: «Победа над Реалом – большой шаг к нашей цели»
Ман Юнайтед, Челси и Арсенал ведут борьбу за главную звезду Лейпцига
Аарон Ван-Биссака Манчестер Юнайтед Атлетико Мадрид Шиме Врсалько
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов
Футбол | 09 мая 2022, 17:22 2
У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов
У Гвардиолы будет топ-форвард. Ман Сити отдает за Холанда 75 миллионов

Клуб решил активировать клаусулу

Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Война | 08 мая 2022, 23:01 32
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном
Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном

Ответ может не понравиться многим…

Александр ПЕТРАКОВ: «Если Украина будет на ЧМ, то я не зря прожил жизнь»
Футбол | 09.05.2022, 18:53
Александр ПЕТРАКОВ: «Если Украина будет на ЧМ, то я не зря прожил жизнь»
Александр ПЕТРАКОВ: «Если Украина будет на ЧМ, то я не зря прожил жизнь»
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
Война | 09.05.2022, 13:01
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Футбол | 09.05.2022, 05:50
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
08.05.2022, 16:10 8
Футбол
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
08.05.2022, 07:41 16
Бокс
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
Стало известно, почему Лэмпард заменил Миколенко
08.05.2022, 19:55
Футбол
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
09.05.2022, 12:04 7
Футбол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
08.05.2022, 03:40
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
07.05.2022, 19:48 12
Футбол
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
08.05.2022, 21:14
Война
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
07.05.2022, 18:29 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем