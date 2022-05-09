Атлетико интересуется защитником Манчестер Юнайтед

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Аарону Ван-Биссаке. Летом мадридский клуб покинет Шиме Врсалько, и Ван-Биссака рассматривается как замена хорвату.

Сам Ван-Биссака также готов покинуть «Манчестер Юнайтед». Он не входит в планы нового главного тренера команды Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне на счету Ван-Биссаки 26 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.