Англия09 мая 2022, 20:01 |
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Атлетико интересуется защитником Манчестер Юнайтед
Аарон Ван-Биссака может продолжить карьеру в Испании
09 мая 2022, 20:01 |
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«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Аарону Ван-Биссаке. Летом мадридский клуб покинет Шиме Врсалько, и Ван-Биссака рассматривается как замена хорвату.
Сам Ван-Биссака также готов покинуть «Манчестер Юнайтед». Он не входит в планы нового главного тренера команды Эрика тен Хага.
В нынешнем сезоне на счету Ван-Биссаки 26 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
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