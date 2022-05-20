Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛИЕВ: «Хочу, чтобы мы быстрее перебили всех рашистов вместе с путиным»
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 05:05 |
185
0

АЛИЕВ: «Хочу, чтобы мы быстрее перебили всех рашистов вместе с путиным»

Экс-игрок «Динамо» высказался о войне в Украине

20 мая 2022, 05:05 |
185
0
АЛИЕВ: «Хочу, чтобы мы быстрее перебили всех рашистов вместе с путиным»
YouTube. Александр Алиев

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев высказал свое мнение о войне против россии.

– Ты считаешь, эта война надолго?
– Я хочу одного: чтобы мы быстрее этих тварей перебили всех подряд вместе с этим путиным, чтобы мы жили мирно, как раньше, радовались, улыбались. И наши детки радовались и дышали хорошим воздухом. Действительно, у нас в Украине хороший, прекрасный воздух.

Мы сюда этих тварей не звали, они сами сюда пришли, разрушают все наши города, и чем быстрее, тем лучше будет для них. Ты сам увидел, что у нас народ сплочённый, и мы обязательно всех победим. Мир же не дурак, и он помогает нам во всём, и он видит прекрасно, что русские сюда напали. Мы их здесь не ждали и не хотели здесь их видеть. Вот такое моё мнение, - сказал Александр.

По теме:
Артем МИЛЕВСКИЙ: «У каждого свой выбор, каждый помогает по-своему»
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Сергей Стаховский назвал спортсменов, удививших его во время войны
Динамо Киев Александр Алиев российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Футбол | 19 мая 2022, 08:35 30
Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ

Но киевляне будут сеяными в третьем квалифайне

Челси – Лестер – 1:1. Синие – в тройке АПЛ. Видео голов и обзор матча
Футбол | 20 мая 2022, 01:10 0
Челси – Лестер – 1:1. Синие – в тройке АПЛ. Видео голов и обзор матча
Челси – Лестер – 1:1. Синие – в тройке АПЛ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 27-го тура АПЛ

Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Футбол | 19.05.2022, 13:06
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
Война | 19.05.2022, 16:29
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Футбол | 19.05.2022, 23:42
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
19.05.2022, 23:58 1
Хоккей
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
18.05.2022, 19:14 4
Футбол
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
19.05.2022, 01:35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца
18.05.2022, 18:17 3
Война
ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины
ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины
18.05.2022, 16:38
Война
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
18.05.2022, 16:07
Футбол
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
18.05.2022, 05:30 5
Футбол
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
19.05.2022, 08:10 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем