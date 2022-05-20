АЛИЕВ: «Хочу, чтобы мы быстрее перебили всех рашистов вместе с путиным»

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев высказал свое мнение о войне против россии.

– Ты считаешь, эта война надолго?

– Я хочу одного: чтобы мы быстрее этих тварей перебили всех подряд вместе с этим путиным, чтобы мы жили мирно, как раньше, радовались, улыбались. И наши детки радовались и дышали хорошим воздухом. Действительно, у нас в Украине хороший, прекрасный воздух.

Мы сюда этих тварей не звали, они сами сюда пришли, разрушают все наши города, и чем быстрее, тем лучше будет для них. Ты сам увидел, что у нас народ сплочённый, и мы обязательно всех победим. Мир же не дурак, и он помогает нам во всём, и он видит прекрасно, что русские сюда напали. Мы их здесь не ждали и не хотели здесь их видеть. Вот такое моё мнение, - сказал Александр.