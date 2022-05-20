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  4. Илья ШЕВЦОВ: «Сейчас Поворознюк – одна из главных знаменитостей»
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 04:04 | Обновлено 20 мая 2022, 04:16
151
0

Илья ШЕВЦОВ: «Сейчас Поворознюк – одна из главных знаменитостей»

Молодой украинский нападающий – о президенте «Ингульца»

20 мая 2022, 04:04 | Обновлено 20 мая 2022, 04:16
151
0
Илья ШЕВЦОВ: «Сейчас Поворознюк – одна из главных знаменитостей»
ФК Десна Чернигов. Илья Шевцов

22-летний форвард черниговской «Десны» Илья Шевцов, ранее выступавший на правах аренды за «Ингулец», поделился мнением о президенте клуба из Петрово Александре Поворознюке.

«Александр Григорьевич Поворознюк сейчас одна из главных знаменитостей у нас. Я считаю, что он много делает для «Ингульца», он сам этот клуб построил, он сам его финансирует. Это не клуб с какого-то огромного города, но он строит сам стадион.

Если таких людей в стране будет больше, я уверен и футбол будет развиваться. Он сказал, что «Ингулец» был, есть и будет. Это очень классно слышать, что есть люди, которые и в такое время сохраняют команды. Я уверен, он достроит стадион и его мечта сбудется», - сказал Шевцов.

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Илья Шевцов Александр Поворознюк Ингулец
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Источник Эпоха футбола
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