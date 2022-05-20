Илья ШЕВЦОВ: «Сейчас Поворознюк – одна из главных знаменитостей»

22-летний форвард черниговской «Десны» Илья Шевцов, ранее выступавший на правах аренды за «Ингулец», поделился мнением о президенте клуба из Петрово Александре Поворознюке.

«Александр Григорьевич Поворознюк сейчас одна из главных знаменитостей у нас. Я считаю, что он много делает для «Ингульца», он сам этот клуб построил, он сам его финансирует. Это не клуб с какого-то огромного города, но он строит сам стадион.

Если таких людей в стране будет больше, я уверен и футбол будет развиваться. Он сказал, что «Ингулец» был, есть и будет. Это очень классно слышать, что есть люди, которые и в такое время сохраняют команды. Я уверен, он достроит стадион и его мечта сбудется», - сказал Шевцов.