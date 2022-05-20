Илья ШЕВЦОВ: «Сейчас Поворознюк – одна из главных знаменитостей»
Молодой украинский нападающий – о президенте «Ингульца»
22-летний форвард черниговской «Десны» Илья Шевцов, ранее выступавший на правах аренды за «Ингулец», поделился мнением о президенте клуба из Петрово Александре Поворознюке.
«Александр Григорьевич Поворознюк сейчас одна из главных знаменитостей у нас. Я считаю, что он много делает для «Ингульца», он сам этот клуб построил, он сам его финансирует. Это не клуб с какого-то огромного города, но он строит сам стадион.
Если таких людей в стране будет больше, я уверен и футбол будет развиваться. Он сказал, что «Ингулец» был, есть и будет. Это очень классно слышать, что есть люди, которые и в такое время сохраняют команды. Я уверен, он достроит стадион и его мечта сбудется», - сказал Шевцов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ириски» пропустили 2 гола от «Кристал Пэлас», но затем сумели забить 3 мяча
Специалист не видит ничего такого, что позволяло бы раздувать ситуацию