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  4. ПЛОХОТНЮК: «Поворознюк является примером для украинцев в патриотизме»
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 17:58 | Обновлено 13 мая 2022, 18:07
385
0

ПЛОХОТНЮК: «Поворознюк является примером для украинцев в патриотизме»

Форвард «Политехники» – о президенте «Ингульца»

13 мая 2022, 17:58 | Обновлено 13 мая 2022, 18:07
385
0
ПЛОХОТНЮК: «Поворознюк является примером для украинцев в патриотизме»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Бывший нападающий «Ингульца» Михаил Плохотнюк, ныне выступающий за румынскую «Политехнику», поделился мнением о президенте клуба из Петрово Александре Поворознюке.

«Да, Александр Григорьевич прославился сейчас (улыбается – прим.) своими словами сформатированными под современный трек, но я хочу сказать, что это не только во время войны его позиция. Я его знаю уже не первый год и действительно человек показывает это своим отношением к делу, к работникам, не только футбольного клуба, но и своей агрофирмы и так далее.

Действительно он во многом является примером для украинцев в патриотизме. Это не просто слова от него, он действительно говорит то что чувствует, ощущает и думает», - сказал Плохотнюк.

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Источник Эпоха футбола
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