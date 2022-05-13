ПЛОХОТНЮК: «Поворознюк является примером для украинцев в патриотизме»

Бывший нападающий «Ингульца» Михаил Плохотнюк, ныне выступающий за румынскую «Политехнику», поделился мнением о президенте клуба из Петрово Александре Поворознюке.

«Да, Александр Григорьевич прославился сейчас (улыбается – прим.) своими словами сформатированными под современный трек, но я хочу сказать, что это не только во время войны его позиция. Я его знаю уже не первый год и действительно человек показывает это своим отношением к делу, к работникам, не только футбольного клуба, но и своей агрофирмы и так далее.

Действительно он во многом является примером для украинцев в патриотизме. Это не просто слова от него, он действительно говорит то что чувствует, ощущает и думает», - сказал Плохотнюк.