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  4. Егор НАЗАРИНА: «Погонь – неплохой вариант для Скрипника»
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 03:03 | Обновлено 20 мая 2022, 03:05
86
0

Егор НАЗАРИНА: «Погонь – неплохой вариант для Скрипника»

Хавбек «Зари» – о слухах касаемо главного тренера

20 мая 2022, 03:03 | Обновлено 20 мая 2022, 03:05
86
0
Егор НАЗАРИНА: «Погонь – неплохой вариант для Скрипника»
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Назарина

Полузащитник луганской «Зари» Егор Назарина прокомментировал возможную смену прописки главного тренера команды Виктора Скрипника. Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Погонь» из Польши.  

«Лично я с Виктором Анатольевичем не разговаривал. Я думаю, у него сейчас тоже заботы совсем другие. Я прочитал тоже в новостях эту информацию, что Виктор Анатольевич может возглавить «Погонь».

Единственное, что я знаю: мы с этой командой играли на сборах. Неплохая команда. Я заходил, смотрел турнирную таблицу Польши – они сейчас борются за чемпионство. Поэтому, моё мнение, что это неплохой вариант», - сказал Егор.

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Источник Футбол 1/2/3
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