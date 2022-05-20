Егор НАЗАРИНА: «Погонь – неплохой вариант для Скрипника»

Полузащитник луганской «Зари» Егор Назарина прокомментировал возможную смену прописки главного тренера команды Виктора Скрипника. Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Погонь» из Польши.

«Лично я с Виктором Анатольевичем не разговаривал. Я думаю, у него сейчас тоже заботы совсем другие. Я прочитал тоже в новостях эту информацию, что Виктор Анатольевич может возглавить «Погонь».

Единственное, что я знаю: мы с этой командой играли на сборах. Неплохая команда. Я заходил, смотрел турнирную таблицу Польши – они сейчас борются за чемпионство. Поэтому, моё мнение, что это неплохой вариант», - сказал Егор.