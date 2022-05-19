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Англия
19 мая 2022, 23:26 |
146
0

Три клуба АПЛ интересуются Депаем

Нидерландский форвард может покинуть «Барселону»

19 мая 2022, 23:26 |
146
0
Три клуба АПЛ интересуются Депаем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Мемфис Депай может покинуть «Барселону» во время летнего трансферного окна. Интерес к нему проявляют сразу три клуба АПЛ.

Ранее уже сообщалось об интересе со стороны «Арсенала». Теперь в борьбу за нидерландского форварда вступили «Ньюкасл» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне на счету Депая 13 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего форварда оценивается в 45 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.

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Источник Sport.es
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