Англия19 мая 2022, 23:26 |
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Три клуба АПЛ интересуются Депаем
Нидерландский форвард может покинуть «Барселону»
19 мая 2022, 23:26 |
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Мемфис Депай может покинуть «Барселону» во время летнего трансферного окна. Интерес к нему проявляют сразу три клуба АПЛ.
Ранее уже сообщалось об интересе со стороны «Арсенала». Теперь в борьбу за нидерландского форварда вступили «Ньюкасл» и «Эвертон».
В нынешнем сезоне на счету Депая 13 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего форварда оценивается в 45 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.
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