Депай может вернуться в АПЛ. Им интересуется Арсенал

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай может летом вернуться в АПЛ. Интерес к нему проявляет лондонский «Арсенал».

При этом «Канониры» хотели бы подписать сразу троих игроков «Барселоны». Кроме Депая это резервный голкипер Нето и хавбек Рики Пуч. Однако из-за ограниченного бюджета «Арсенала» высока вероятность обменов между клубами.

Депай проводит свой первый сезон в «Барселоне». На его счету 10 голов и 2 ассиста в 30 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего голландца оценивается в 45 миллионов евро.

Ранее Депай уже выступал в АПЛ в 2015 – 2017 годах за «Манчестер Юнайтед». В феврале сообщалось об интересе к голландцу со стороны грандов Серии А.