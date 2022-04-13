Депай может вернуться в АПЛ. Им интересуется Арсенал

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай может летом вернуться в АПЛ. Интерес к нему проявляет лондонский «Арсенал».
При этом «Канониры» хотели бы подписать сразу троих игроков «Барселоны». Кроме Депая это резервный голкипер Нето и хавбек Рики Пуч. Однако из-за ограниченного бюджета «Арсенала» высока вероятность обменов между клубами.
Депай проводит свой первый сезон в «Барселоне». На его счету 10 голов и 2 ассиста в 30 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего голландца оценивается в 45 миллионов евро.
Ранее Депай уже выступал в АПЛ в 2015 – 2017 годах за «Манчестер Юнайтед». В феврале сообщалось об интересе к голландцу со стороны грандов Серии А.
Источник — Sport.es
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.