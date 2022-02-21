Итальянские топ-клубы хотят заполучить Депая

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Sport.es, на 28-летнего футболиста претендуют «Ювентус», «Интер» и «Милан».
Также Депая хочет вернуть «Лион».
В текущем сезоне Депай сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Челси» за 50 млн евро может купить молодую звезду «Барселоны».
Источник — Sport.es
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