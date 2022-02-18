Челси готовит €50 миллионов за звезду Барселоны

Лондонский «Челси» заинтересован в 17-летнем испанском полузащитнике «Барселоны» Гави.

Недавно «Барселона» пыталась продлить контракт с футболистом, но Гави отклонил первое предложение «блаугранас». «Челси» готов заплатить за талантливого игрока €50 миллионов.

Гави тренируется в структуре «Барселоны» с лета 2015 года после перехода из «Бетиса». В текущем сезоне футболист провел за первую команду «блаугранас» 29 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал три результативные передачи.

Текущий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €40 миллионов.

В активе хавбека четыре матча за национальную сборную Испании.