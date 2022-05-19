Челси хочет летом подписать лидера Севильи
«Аристократы» намерены закрыть брешь в центре обороны
После того, как будет завершена сделка с покупкой клуба Тоддом Боли, «Челси» намерен сразу выйти на трансферный рынок. Поскольку летом «синие» потеряют двоих основных центральных защитников - Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, главным приоритетом на рынке для команды Томаса Тухеля будет защитник «Севильи» Жюль Кунде.
Сообщается, что у 23-летнего игрока есть устная договоренность о переходе в «Челси». Лондонцы были близки к подписанию француза прошлым летом, но трансфер сорвался в последний момент.
Отметим, что Жиля Кунде своей приоритетной целью на летнее трансферное окно также считает «Барселона».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист не видит ничего такого, что позволяло бы раздувать ситуацию
Экс-игрок сборной Украины рассказал о том, чем занимается во время войны