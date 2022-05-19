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Англия
19 мая 2022, 22:32 | Обновлено 19 мая 2022, 22:43
517
2

Челси хочет летом подписать лидера Севильи

«Аристократы» намерены закрыть брешь в центре обороны

19 мая 2022, 22:32 | Обновлено 19 мая 2022, 22:43
517
2
Челси хочет летом подписать лидера Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как будет завершена сделка с покупкой клуба Тоддом Боли, «Челси» намерен сразу выйти на трансферный рынок. Поскольку летом «синие» потеряют двоих основных центральных защитников - Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, главным приоритетом на рынке для команды Томаса Тухеля будет защитник «Севильи» Жюль Кунде.

Сообщается, что у 23-летнего игрока есть устная договоренность о переходе в «Челси». Лондонцы были близки к подписанию француза прошлым летом, но трансфер сорвался в последний момент.

Отметим, что Жиля Кунде своей приоритетной целью на летнее трансферное окно также считает «Барселона».

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Источник Goal.com
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Валентина Головач
На фото Крістофер Нкунку з "Лейпцига", гравець теж класний, але не Жюль Кунде.
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