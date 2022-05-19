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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «С Шотландией будет очень тяжело»
Чемпионат мира
19 мая 2022, 22:49 |
378
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «С Шотландией будет очень тяжело»

Экс-форвард сборной Украины – о матче плей-офф отбора к ЧМ-2022

19 мая 2022, 22:49 |
378
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «С Шотландией будет очень тяжело»
Коммент.Шоу. Артем Милевский

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня):

«Я думаю, очень тяжело будет с Шотландией, потому что, когда я там был, там всегда тяжело игралось. Поэтому, будет тяжело.

Будет битва? А как сейчас по-другому, без битвы? Без этого никуда, всегда была битва, потому что есть как есть».

Ранее Милевский рассказал, почему не пошел в тероборону.

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Источник Денисов Time
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