Чемпионат мира19 мая 2022, 22:49 |
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Артем МИЛЕВСКИЙ: «С Шотландией будет очень тяжело»
Экс-форвард сборной Украины – о матче плей-офф отбора к ЧМ-2022
19 мая 2022, 22:49 |
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Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня):
«Я думаю, очень тяжело будет с Шотландией, потому что, когда я там был, там всегда тяжело игралось. Поэтому, будет тяжело.
Будет битва? А как сейчас по-другому, без битвы? Без этого никуда, всегда была битва, потому что есть как есть».
Ранее Милевский рассказал, почему не пошел в тероборону.
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