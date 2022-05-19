Артем МИЛЕВСКИЙ: «С Шотландией будет очень тяжело»

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии (1 июня):

«Я думаю, очень тяжело будет с Шотландией, потому что, когда я там был, там всегда тяжело игралось. Поэтому, будет тяжело.

Будет битва? А как сейчас по-другому, без битвы? Без этого никуда, всегда была битва, потому что есть как есть».

Ранее Милевский рассказал, почему не пошел в тероборону.