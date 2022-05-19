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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Алиев звал в тероборону, но я не могу стрелять в людей»
Украина. Премьер лига
19 мая 2022, 17:51 |
1023
6

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Алиев звал в тероборону, но я не могу стрелять в людей»

Экс-игрок сборной Украины рассказал о том, чем занимается во время войны

19 мая 2022, 17:51 |
1023
6
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Алиев звал в тероборону, но я не могу стрелять в людей»
facebook.com/minajfootballclub

Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, что не готов брать в руки оружие и стрелять в российских оккупантов.

«Что-то помогаю, разгружаю продукты. Кто чем может, тот тем и помогает. У каждого свой выбор. Саша Алиев звал в тероборону, но я не могу стрелять в людей. В любых. Они, конечно, конченые, то, что они наделали, но я стрелять ни в кого не буду».

«А у Саши Алиева свой выбор. Я иначе помогаю», - сказал Милевский.

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Источник Денисов Time
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VikyKrasotulechka90
Миля!! Так то не люди... То Орки!!
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Alex AS
а алиев типа ходит расстреливает кого-то?)
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+4
VikyKrasotulechka90
Есть фильм снят по реальным событиям " По соображениям совести"  там Дезмонд Досс отказывался убивать людей.Попробуй так же быть медиком..
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+2
Юрій Мельник
Міля з похмілля штундою раптом став?
Ответить
0
Hg
Дадут саблю и пику
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0
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