Артем МИЛЕВСКИЙ: «Алиев звал в тероборону, но я не могу стрелять в людей»

Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, что не готов брать в руки оружие и стрелять в российских оккупантов.

«Что-то помогаю, разгружаю продукты. Кто чем может, тот тем и помогает. У каждого свой выбор. Саша Алиев звал в тероборону, но я не могу стрелять в людей. В любых. Они, конечно, конченые, то, что они наделали, но я стрелять ни в кого не буду».

«А у Саши Алиева свой выбор. Я иначе помогаю», - сказал Милевский.