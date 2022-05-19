Артем МИЛЕВСКИЙ: «Алиев звал в тероборону, но я не могу стрелять в людей»
Экс-игрок сборной Украины рассказал о том, чем занимается во время войны
Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, что не готов брать в руки оружие и стрелять в российских оккупантов.
«Что-то помогаю, разгружаю продукты. Кто чем может, тот тем и помогает. У каждого свой выбор. Саша Алиев звал в тероборону, но я не могу стрелять в людей. В любых. Они, конечно, конченые, то, что они наделали, но я стрелять ни в кого не буду».
«А у Саши Алиева свой выбор. Я иначе помогаю», - сказал Милевский.
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