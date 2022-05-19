Англия19 мая 2022, 21:20 | Обновлено 19 мая 2022, 22:04
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Миколенко – в основе Эвертона на матч с Кристал Пэлас
Украинский защитник снова появится с первых минут
19 мая 2022, 21:20 | Обновлено 19 мая 2022, 22:04
449
0
Сегодня «Эвертон» в перенесенном матче 33-го тура АПЛ дома примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Холгейт, Кин, Миколенко, Дукуре, Андре Гомеш, Айвоби, Ришарлисон, Кальверт-Льюин, Гордон
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