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  4. Миколенко – в основе Эвертона на матч с Кристал Пэлас
Англия
19 мая 2022, 21:20 | Обновлено 19 мая 2022, 22:04
449
0

Миколенко – в основе Эвертона на матч с Кристал Пэлас

Украинский защитник снова появится с первых минут

19 мая 2022, 21:20 | Обновлено 19 мая 2022, 22:04
449
0
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня «Эвертон» в перенесенном матче 33-го тура АПЛ дома примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Холгейт, Кин, Миколенко, Дукуре, Андре Гомеш, Айвоби, Ришарлисон, Кальверт-Льюин, Гордон

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Источник Sport.ua
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