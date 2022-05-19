Реал хочет продлить контракт с Марсело

Контракт Марсело с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее появлялась информация о том, что мадридский клуб не намерен предлагать игроку новое соглашение.

Однако, по информации испанских СМИ, планы руководства «Реала» изменились, и в клубе хотят сохранить 34-летнего бразильского защитника еще на год.

Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 ассиста в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах.