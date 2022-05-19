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Испания
19 мая 2022, 20:13 |
159
0

Реал хочет продлить контракт с Марсело

Защитник останется в Мадриде еще на год

19 мая 2022, 20:13 |
159
0
Реал хочет продлить контракт с Марсело
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Контракт Марсело с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее появлялась информация о том, что мадридский клуб не намерен предлагать игроку новое соглашение.

Однако, по информации испанских СМИ, планы руководства «Реала» изменились, и в клубе хотят сохранить 34-летнего бразильского защитника еще на год.

Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 ассиста в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Реал Мадрид Марсело
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Источник AS
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