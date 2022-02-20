Реал не станет продлевать контракты с Иско, Бэйлом и Марсело

«Реал» готов расстаться с рядом опытных футболистов.
Источник утверждает, что руководство мадридского клуба не будет продлевать истекающие контракты с вингером Гаретом Бэйлом, защитником Марсело и полузащитником Иско.
Также «Реал» может попытаться продать вингера Эдена Азара. Также клуб рассмотрит ситуацию Марко Асенсио.
Помимо этого, в клубе рассчитывают на уход защитника Хесуса Вальехо, полузащитника Дани Себальоса и нападающего Мариано Диаса.
Также недавно сообщалось, что «Реал» близок к подписанию Холанда.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.