Реал близок к подписанию Холанда

Мадридский «Реал» провел решающие переговоры с а 21-летним форвардом «Боруссии» Дортмунд и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

Испанский клуб намерен подписать нападающего будущим летом. «Реал» провел переговоры как с Холандом, так и с его отцом.

Холанд выступает за «Боруссию» Д с января 2020 года после перехода из «Зальцбурга» за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за немецкую команду 20 матчей во всех турнирах, где забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач.

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €150 миллионов.

В активе Холанда 15 матчей за сборную Норвегии, где он забил 12 мячей.