Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Как выходить на матчи против россиян или белорусов?»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская готовится к выступлениям на Ролан Гаррос, где может встретиться с соперницами из россии и беларуси.

«Я буду играть на Ролан Гаррос, турнир начинается 22 мая. Сейчас уже гораздо легче играть по сравнению с тем, когда мы только выехали с Украины и был турнир в Лионе. Меня там очень хорошо встретили, я не ожидала такой поддержки. Тогда было очень тяжело играть. Со временем ты начинаешь привыкать и, находясь на корте, уже больше фокусируешься на игре, нежели на том, что происходит в стране. За кортом ты постоянно читаешь новости, постоянно переживаешь. Ты засыпаешь с мыслями о том, чтобы настал мир, а просыпаешься со страшной реальностью. И так происходит каждый день».

«Мне кажется, что сейчас все украинские игроки и обычные люди ждут, что русские и белорусские теннисисты выскажутся, что они заявят, что они против войны в Украине и покажут свое мнение. Это будет правильно. Вы либо за, либо против. Если вы хотите поддержать Украину, говорите об этом. Иначе, где тогда справедливость? Как я должна выходить на корт и играть против россиян или белорусов. Как мы должны себя чувствовать, что мы должны думать? Это полная провокация. Где поддержка тогда, нам, украинским игрокам? То, что происходит в Украине, - это полный геноцид».

«Что я скажу, если увижу российского игрока? Я просто пройду мимо. Потому что в данном случае это русские игроки должны к нам подходить, и говорить, что они сожалеют, что они против этой войны и они сочувствуют украинцам. Люди в Украине страдают, и они это прекрасно видят. Они должны нас поддерживать», - сказала Ястремская в интервью BFM TV.