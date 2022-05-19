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  4. От Европы до ОАЭ и Турции. У Ярмоленко достаточно предложений
Англия
19 мая 2022, 17:33 |
605
0

От Европы до ОАЭ и Турции. У Ярмоленко достаточно предложений

Украинец получит широкий выбор для продолжения карьеры

19 мая 2022, 17:33 |
605
0
От Европы до ОАЭ и Турции. У Ярмоленко достаточно предложений
Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Ярмоленко летом покинет состав «Вест Хэма», однако пока что нет ясности, где украинский вингер может продолжить карьеру.

Сообщается, что у игрока есть варианты как в Европе, так более денежные восточные перспективы в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, у Ярмоленко есть минимум два варианта в Турции.

Сам футболист недавно заявил, что в конце карьеры хочет найти команду, где мог бы постоянно выходить на поле, а не сидеть в запасе.

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Андрей Ярмоленко Вест Хэм
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Источник ТаТоТаке
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