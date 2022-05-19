Англия19 мая 2022, 17:33 |
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От Европы до ОАЭ и Турции. У Ярмоленко достаточно предложений
Украинец получит широкий выбор для продолжения карьеры
19 мая 2022, 17:33 |
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Андрей Ярмоленко летом покинет состав «Вест Хэма», однако пока что нет ясности, где украинский вингер может продолжить карьеру.
Сообщается, что у игрока есть варианты как в Европе, так более денежные восточные перспективы в ОАЭ и Саудовской Аравии.
Кроме того, у Ярмоленко есть минимум два варианта в Турции.
Сам футболист недавно заявил, что в конце карьеры хочет найти команду, где мог бы постоянно выходить на поле, а не сидеть в запасе.
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