Дарио СРНА: «Сборная Украины сделает все, чтобы попасть на чемпионат мира»

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мыслями после контрольного матча сборной Украины против «Риеки», который завершился вничью 1:1.

«Физически команда хорошо готова, психологически готовится на 1 июня и ожидает сборников, которые играют за рубежом. Ребята очень заряжены, и могу уверенно сказать, что украинские футболисты и тренерский штаб будут отдавать все свои силы, больше чем сто процентов, чтобы принести спортивный успех и много радости в Украину и попасть на чемпионат мира. Мы надеемся и болеем за них», – сказал Срна.