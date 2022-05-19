Дарио СРНА: «Сборная Украины сделает все, чтобы попасть на чемпионат мира»
Бывший игрок «Шахтера» – о матче против «Риеки»
Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мыслями после контрольного матча сборной Украины против «Риеки», который завершился вничью 1:1.
«Физически команда хорошо готова, психологически готовится на 1 июня и ожидает сборников, которые играют за рубежом. Ребята очень заряжены, и могу уверенно сказать, что украинские футболисты и тренерский штаб будут отдавать все свои силы, больше чем сто процентов, чтобы принести спортивный успех и много радости в Украину и попасть на чемпионат мира. Мы надеемся и болеем за них», – сказал Срна.
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