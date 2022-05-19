Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дарио СРНА: «Сборная Украины сделает все, чтобы попасть на чемпионат мира»
Чемпионат мира
19 мая 2022, 15:33 |
79
0

Дарио СРНА: «Сборная Украины сделает все, чтобы попасть на чемпионат мира»

Бывший игрок «Шахтера» – о матче против «Риеки»

19 мая 2022, 15:33 |
79
0
Дарио СРНА: «Сборная Украины сделает все, чтобы попасть на чемпионат мира»
УАФ

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мыслями после контрольного матча сборной Украины против «Риеки», который завершился вничью 1:1.

«Физически команда хорошо готова, психологически готовится на 1 июня и ожидает сборников, которые играют за рубежом. Ребята очень заряжены, и могу уверенно сказать, что украинские футболисты и тренерский штаб будут отдавать все свои силы, больше чем сто процентов, чтобы принести спортивный успех и много радости в Украину и попасть на чемпионат мира. Мы надеемся и болеем за них», – сказал Срна.

По теме:
Тарас КАБАНОВ: «С появлением в сборной легионеров будет совсем другая игра»
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Владимир ШАРАН: «Основное внимание сборной Украине нужно уделить обороне»
Дарио Срна товарищеские матчи Риека благотворительные матчи сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПЕТРАКОВ: «Теперь игроки едут на два дня в постель к женам работать»
Футбол | 18 мая 2022, 21:50 9
ПЕТРАКОВ: «Теперь игроки едут на два дня в постель к женам работать»
ПЕТРАКОВ: «Теперь игроки едут на два дня в постель к женам работать»

Главный тренер сборной Украины пошутил после матча с «Риекой»

ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
Футбол | 19 мая 2022, 12:33 4
ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке

Легенда украинского футбола не забыл, какой сегодня день

Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Футбол | 18.05.2022, 16:07
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Футбол | 18.05.2022, 19:14
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Журналист: Байер не оставляет попыток подписать Мудрика
Футбол | 19.05.2022, 13:42
Журналист: Байер не оставляет попыток подписать Мудрика
Журналист: Байер не оставляет попыток подписать Мудрика
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
19.05.2022, 00:56 2
Футбол
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
17.05.2022, 21:10 1
Война
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
17.05.2022, 23:23 8
Футбол
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
17.05.2022, 19:27 5
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
18.05.2022, 12:43 28
Футбол
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
18.05.2022, 08:34 2
Бокс
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
19.05.2022, 08:10 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем